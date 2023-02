Schuttevaer Award kanshebber #2: CCUS Shipping

CCUS staat voor Carbon Capture, Utilization and Storage. Vrij vertaald: het afvangen en hergebruiken of afvoeren van industriële CO2. Met CCUS kunnen CO2-uitstotende bedrijven de komende jaren hun klimaatdoelstellingen behalen.

Met het project ‘CCUS Shipping’ ontwikkelt Victrol schepen die op een efficiënte en veilige manier afgevangen en vloeibaar gemaakte CO2 vervoeren tussen het industriële achterland en de Belgische en West-Europese zeehavens.

Het project is deel van de volledige ketenoplossing waarbij vanaf 2026 op massale schaal CO2 zal kunnen worden afgevangen, vervoerd en opgeslagen (CCS) of hergebruikt (CCU). Met speciaal daarvoor ontworpen (binnenvaart)schepen zal Victrol de CO2 vanuit diverse Europese riviergebieden transporteren naar CO2-hubs zoals Rotterdam of Antwerpen. Vandaar zal het product verder gedistribueerd worden via CO2-zeeschepen of internationale pijpleidingen. Het bedrijf draagt al sinds 2019 proactief bij aan de ontwikkeling van de CCUS-waardeketen, waarin scheepvaart en de havens een prominente rol zullen spelen.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. Deze week worden de 13 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan 8 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 28 maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.

