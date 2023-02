Van den Herik verwijdert beschadigde damwand Julianakanaal

Rondom het verzakte deel van de damwand heeft Van den Herik een ringdijk aangelegd. Die voorkomt dat nog meer water uit het Julianakanaal de bouwkuip inloopt. Ook is de aannemer vanaf die ringdijk bezig met het verwijderen van de 16,50 meter lange en een meter brede damwandplaten.

De bouwkuip bij Berg en Obbicht in het Julianakanaal is donderdagochtend volgelopen. Sindsdien is het kanaal tussen sluis Born en de haven van Stein gestremd voor de scheepvaart. De bouwkuip is aangelegd voor de verruimingswerkzaamheden in het Julianakanaal, die ook dit deel van de Maasroute geschikt moet maken voor de tweebaksduwvaart. De bouwkuip was in november 2022 aangelegd.

Sint Servaasbrug

De stremming zorgt voor veel hinder voor de scheepvaart. Omvaren kan via het Albertkanaal. Op die route werd de Sint Servaasbrug in Maastricht echter beperkt bediend, door problemen met de camera’s. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten de Sint Servaasbrug nu permanent in de hoogstand te zetten. Hierdoor hoeft de scheepvaart hier niet langer te wachten. De brug blijft geopend tot de stremming van het Julianakanaal voorbij is.

