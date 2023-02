Schuttevaer Award kanshebber #1: Schilderen onder water

Vergeest Metaalbewerking uit Druten heeft de mogelijkheid om onderwater buizen of andere onderdelen te schilderen. Om onderdelen heen zetten ze een cabine waarin de schilders kunnen werken.

Deze innovatie is extra interessant met het oog op de ontwikkelingen die nu gaande zijn met windmolens en andere voorzieningen op zee of langs de kades. Dankzij de innovatie van Vergeest kunnen deze beter onderhouden worden.

De cabine is al getest en momenteel in gebruik bij een van de klanten van de Drutense metaalbewerker.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. Deze week worden de 13 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan 8 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 28 maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.

