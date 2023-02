Zagen

Een kleine luchtbel in een houten jacht heeft het leven van een man gered. In de haven van Farmsum kreeg de brandweer een melding van een zinkend schip. De anonieme melder vermoedde dat de schipper nog aan boord was. Nadat het schip met een kraan van een buurbedrijf was gestabiliseerd, konden de reddingswerkers op zoek naar de man. Met klopsignalen werd de schipper opgespoord.