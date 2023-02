Wandelaarspont slaat om in Zuidland, 25 mensen in het water, een reanimatie

Reanimatie

Vier mensen zijn zaterdag naar het ziekenhuis gebracht nadat een wandelaarspont was omgeslagen in natuurgebied Beningerslikken in Zuidland. Eén persoon is gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd, drie anderen met onderkoelingsverschijnselen per ambulance, aldus de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.