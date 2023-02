Stremming Julianakanaal duurt tot en met 2 maart

De scheepvaart kan tot en met 2 maart geen gebruik maken van een deel van het Julianakanaal in Limburg. Dat maakt Rijkswaterstaat vrijdag 24 februari bekend. Omvaren kan via het Albertkanaal in België, maar dat duurt wel twee dagen langer.

De andere omvaarroute, via de Zuid-Willemsvaart, is ook gestremd door werkzaamheden bij sluis Nederweert.

Het scheepvaartverkeer tussen Berg en Obbicht werd donderdag 23 februari stilgelegd, nadat een deel van een damwand was gebroken. Die damwand scheidde het kanaal van een grote bouwput, die vervolgens onder water liep. Om verdere afbrokkeling van de damwand te voorkomen, werd de scheepvaart stilgelegd.

De damwand brak, nadat er water onderdoor was gaan sijpelen. De mensen die in de 750 meter lange bouwput aan het werk waren, konden op tijd wegkomen. De kuip liep vervolgens vol water. Rijkswaterstaat gaat dit weekend de oude, ingezakte damwand weghalen en zo snel mogelijk daarna beginnen aan de bouw van een nieuwe. Zodra dat gebeurd is kan pas worden begonnen met het leegpompen van de bouwkuip. En pas als de dam sterk genoeg is, kan het scheepvaartverkeer worden hervat.

De rijksdienst let intussen goed op de grondwaterstand. Dat gebeurt met peilbuizen.

