Schipper Gerrard K. onverwachts opgepakt voor oude moord op vriendin

Schipper Gerrard K. wist zaterdag niet wat hem overkwam. Bij een reguliere controle van ‘zijn’ schip bij Hansweert werd de Urker ineens in de boeien geslagen. De 43-jarige man wordt al jaren verdacht van moord op zijn 25-jarige vriendin in Slowakije, maar door allerlei juridische geharrewar is is er nog steeds geen definitieve uitspraak, zo meldt het AD.

Gerrard K. zou in 2014 zijn vriendin zijn vriendin mishandeld hebben en in brand hebben gestoken, zo schrijft Omroep Flevoland. De Urker heeft altijd ontkend. Toch kreeg hij in 2016 al 22 jaar cel, maar door die veroordeling ging later een streep. Later was er een procedurefout waardoor K. de rechtszaak in Nederland kon afwachten, zo schrijft het AD.

Gerrard K. werd zaterdag opgepakt bij een reguliere controle nabij Hansweert. Er bleek een internationaal arrestatiebevel uit te staan, wellicht omdat hij moet verschijnen op een nieuwe zitting, op 15 maart. Volgens zijn advocaat was Gerrard K. daarvan niet op de hoogte. Als ze geweten hadden van het arrestatiebevel zou hij zichzelf bij de politie hebben gemeld, aldus de advocaat in het AD.

K. is dinsdag voorgeleid in Amsterdam. Hij moet voorlopig in de cel blijven. Volgens de advocaat zou de Urker bereid zijn om naar Slowakije te gaan.

