Zware Kees: Duurzame scheepvaart

‘Generatorverbod in Rotterdam’, ‘Kleine zeeschepen moeten voor CO2 betalen’, ‘Platform Offshore Solar zoekt ruimte op zee’, ‘Installatie kabels voor Amerikaanse windparken’, ‘Airseas test Seawing op Atlantische Oceaan’, ‘Zeevaart bunkert meer biobrandstoffen’, zomaar een paar voorbeelden van verduurzaming in één weekeditie van de krant. Het lijkt wel alsof het nergens anders meer over gaat. De zee- en binnenvaart moeten eraan geloven. Je telt niet meer mee wanneer je aan komt varen met een ronkende, rokende diesel, gestookt op zware olie.

Op sociale media wordt er van alles van gevonden: complotten, mismanagement, klimaatdrammers, ze moeten dit, ze moeten dat… Maar eigenlijk is het gewoon de tijd die verstrijkt. Niéts blijft hetzelfde, of je dat nu leuk vindt of niet. Want hoe anders was het in de jaren ’70, toen ik als kersverse matroos-onder-de-gage aanmonsterde.

‘Hoe vaak moet ik het nog zeggen?! Zodrá we uit de haven zijn leeg jij die kerrieton! Moeten we nóg langer in de stank zitten?’

De dikke kok, paars aangelopen gezicht, vond in mij, piepjong kereltje, een geschikte pispaal. En die kerrieton, dat was een aan de bovenzijde opengesneden oliedrum die over de reling hing, op het achterdek. Er zat een touw aan de onderkant waaraan de ton bleef hangen wanneer hij aan de bovenkant los werd gemaakt om zo de inhoud – vaak al wanneer je de pieren was gepasseerd – in zee te kieperen. In die ton ging van alles: (plastic) verpakkingen, lege flessen, voedselresten, groenteafval en alles wat moest worden weggegooid. Een vuilnisophaaldienst was iets voor de wal, niet voor zeeschepen. Wanneer een schip lang in een haven verbleef, werd de inhoud met behulp van wat brandstof eenvoudigweg in de fik gestoken, waardoor het hele schip in een dikke, blauwe, giftige walm werd gehuld.

Ook aan dek ging van alles ‘over de muur’: ladingresten, hout, bulk of plastic verpakkingsmaterialen, dat donderde niet. Oude versleten (polyethyleen) trossen gingen zonder pardon in zee. Wel in korte stukken, want je wilde niet dat de trossen in de schroef van je collega’s terechtkwamen.

De machinekamer maakte het verhaal compleet. Afgewerkte olie, smeermiddelen, oliedrums (‘Wel gaten erin slaan, hoor. Anders zinken ze niet…’), àlles ging over de muur! De schepen voeren op zware olie of lichtere diesel zonder uitlaatgas-wasinstallaties.

Om 12 uur ’s middags vlogen de lege bierflessen in groten getale in zee…

Toen kwamen de regeltjes. Plotseling mocht er niets meer over de muur. Vuilnis en afgewerkte olie moesten worden opgehaald, uitlaatgassen gereinigd en nog veel meer. Langzaamaan wordt de scheepvaart schoner en duurzamer. Daar kun je van alles van vinden, maar zeg nou zelf, het was toch langzamerhand wel tijd…

Dit is het resultaat wanneer mensen hun afval domweg in zee gooien. Deze foto is gemaakt in Lagos, waar ook de walbewoners het niet zo nauw nemen.

Lees hier alle columns van Zware Kees.

Zie ook: https://zwarekeesartenstories.jouwweb.nl