Overslag haven Rotterdam blijft op peil ondanks oorlog Oekraïne

Jaarcijfers

De overslag in de Rotterdamse haven is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven ondanks de oorlog in Oekraïne, sancties tegen Rusland en afzwakkende economie. Het Havenbedrijf merkte dat er beduidend minder olieproducten en containers werden verwerkt. Maar daartegenover stond dat de aanvoer van LNG flink toenam als alternatief voor Russisch gas. Ook de kolenimport steeg.