Maersk en Kuehne+Nagel zien snelle groei bloementransport per zeeschip

Reefers

Bloementransport over zee is in opkomst. Capaciteitsgebrek en hoge prijzen voor luchtvracht tegenover betere vervoersomstandigheden en duurzaamheid lijken dat proces te versnellen. Zo is er vanuit Afrika serieuze bemoeienis van grote spelers als Maersk en Kuehne+Nagel. Rozen en andere bloemen uit Kenia worden straks voor bijna de helft per schip naar Europa gebracht, verwachten zij.