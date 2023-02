Shetlanders woedend over ‘onnodige’ quotumverlaging zeeduivel

De verlaging van het zeeduivelqoutum heeft op Shetland tot woede geleid. Zeeduivel is de meest waardevolle vis die de rondvisvissers van de Schotse eilanden vangen als bijvangst en aanlanden in Scalloway en Lerwick.

De opbrengst van zeeduivel is goed voor 20% van het inkomen van de lokale vissers. Ook al gaat het om bijvangst, want de doelsoorten zijn schelvis en kabeljauw. Maar zeeduivel brengt wel veel meer op dan de gemiddelde rondvissoort.

De International Council for the Exploration of the Sea (Ices) adviseerde een verlaging van 30% ten opzichte van 2022. Volgens de visserijorganisatie op Shetland komt dit neer op een verlaging van 70% ten opzichte van 2019. Dat leidt volgens de Schotten tot een te groot verlies aan inkomsten.

Ices kwam tot zijn advies omdat de informatie over de omvang van het zeeduivelbestand momenteel gebrekkig is. Het gaat dus om een voorzorgsmaatregel. Maar de vissers wijzen erop dat ze zeeduivel vorig jaar vrij makkelijk hebben kunnen vangen, wat erop zou duiden dat het bestand er goed voorstaat. Met een waarde van ruim zes miljoen euro op jaarbasis is zeeduivel zeer belangrijk voor de rondvisvloot.

