Machinekamerbrand in containerschip Escape van JR Shipping, bemanning geëvacueerd

Een Nederlands containerschip Escape van rederij JR Shipping is woensdagochtend in problemen geraakt op de Oostzee nadat brand was uitgebroken in de machinekamer. De 15-koppige bemanning heeft het schip moeten verlaten.

De Escape was onderweg van Klaipėda in Litouwen naar Riga in Letland. Het vuur brak woensdagochtend vroeg uit, laat een woordvoerder van de rederij weten. De bemanning heeft geprobeerd het vuur te blussen, maar toen dat niet lukte besloot de kapitein met de bemanning over te stappen op een ander schip. Dat was door de Letse kustwacht gealarmeerd en voer in de buurt. Dit schip is nu onderweg naar Riga.

De Escape dreef enige tijd stuurloos rond. Er is intussen een sleepverbinding tot stand gebracht en de sleep is onderweg naar Riga. Daar zal worden gekeken of de machinekamerbrand nog woedt en wat de schade is. Op MarineTraffic is goed te zien dat twee sleepboten het schip begeleiden, maar dat er ook Letse marineschepen bij het schip in de buurt zijn.

