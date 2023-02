Klussen en carnavallen in Knor en Knalpot

Februari is voor schippers Jeroen Berends (50) en zoon Harm (22) traditiegetrouw een maand voor reparatieklussen. Dat is namelijk ideaal om ook uitbundig carnaval te kunnen vieren in Giesbeek, dat voor die dagen verandert in Knor en Knalpot. In 2011 waren vader en zoon nog prins en jeugdprins van de raad van elf. Dochter Femke was prinses in 2020. Dit jaar is Harm adjudant van prinses Daisy.

Vanwege het naderende carnaval ligt de Fehar deze keer op de werf in Boven-Hardinxveld voor herstel van de schroef. Die raakte beschadigd doordat er een wrijfhout in verstrengeld raakte. Daarna gaat de Fehar naar Werkendam voor de inbouw van een ballastjet. Vader en zoon Berends kochten het schip bijna een jaar geleden. ‘We hebben nieuwbouw overwogen, maar dat bleek niet te betalen’, zegt Jeroen. ‘Misschien over 10 jaar of zo. Dan ben ik 60, maar is Harm nog maar 32. Op een nieuw schip kun je alles naar wens inrichten. Vooral de kruiphoogte vind ik belangrijk, omdat we dan minder ballast hoeven te zetten. Ik heb eerder een schip gehad dat zonder ballast onder alle bruggen op de Duitse kanalen kon. Als je een nieuw schip bouwt, kun je beter nadenken over wat je wilt. Je bestelt een casco en begint dan met afbouwen.’

Tot 86 meter

De zoektocht naar een geschikt schip kostte moeite. ‘Voordat we dit schip kochten, konden we eigenlijk niks vinden. Desnoods had ik een groter schip gekocht om het dan in te korten. Er zijn niet veel jonge schepen van 86 meter te vinden. Maar ineens kwam deze op de markt.’

Berends wil niet groter dan 86 meter, omdat hij zo samen met zijn zoon kan varen. En er is volgens hem altijd voldoende werk voor een 86-meterschip, zelfs in tijden van crisis.

Samen met een Roemeense matroos varen ze nu beurtelings zeven dagen op en zeven af. Al waken ze er wel voor om regelmatig te zorgen voor enige overlap in hun werktijden om te voorkomen dat ze elkaar anders nooit tegenkomen. Berends vaart het liefst op de Duitse kanalen. Zijn eigen ervaring is dat daar meer valt te verdienen dan de Rijn op.

Leger ging niet door

Jeroen Berends werkt al 34 jaar in de binnenvaart, ook zijn opa was schipper. Zijn vader was vrachtwagenchauffeur, maar kocht in 2002 wel samen met Jeroen het eerste schip Quatro. ‘Mijn opa voer klei voor al die kleine steenfabrieken langs de IJssel. Na de Mavo wist ik niet zo goed wat ik wilde, eerst zou ik het leger ingaan, maar dat ging niet door. Toen ben ik als matroos bij Jan van de Berg gaan varen. Daar ben ik 12 jaar gebleven. Mijn papieren haalde ik nog via ’t KOF en Andries de Weerd kwam dan aan boord om te kijken of alles goed ging. Alleen voor het radarpatent moest ik twee dagen naar school.’

Na zijn huwelijk in 1995 ging hij als zetschipper varen. In 1998 werd dochter Femke geboren en in 2000 Harm. Zijn vrouw Jacqueline bleef aan de wal om te voorkomen dat de kinderen naar een internaat moesten.

Eerste woordje

Voor zoon Harm stond de beroepskeuze al vast toen hij nog maar een jochie was. ‘Zijn eerste woordje was bunkerboot en geen papa of mama. Hij kon zelfs eerder varen dan lopen. Ik weet nog wel dat we een keer moesten lossen; ik stond voorop met een portofoon en Harm zat in de hut nog met zijn luier om aan het roer. In Oosterhout lagen we een keer graan te lossen en kwam Rijkswaterstaat aan boord. ‘Die stuurman is wel erg jong’, kreeg ik te horen. Dat was toen Jacqueline boodschappen was gaan doen.’

Harm bevestigt het verhaal van zijn vader. ‘Andere kinderen wilden voetballer of zangeres worden, maar ik heb altijd gezegd dat ik schipper wilde worden.’

Zo begon hij op zijn vijftiende met een stage aan boord en keek nog even hoe het toegaat in de tankvaart, alvorens bij zijn vader te gaan varen. ‘Tijdens de opleiding bij het STC zaten de eerste week 30 leerlingen in de klas, een week later waren dat er nog maar 20. Toch zijn meerdere klasgenoten wel gaan varen. Ik hou vooral van de vrijheid van het varen, al wordt dat wel minder. Maar elke dag is anders. We varen veel op de Duitse kanalen, vooral ook omdat het daar vaak wat rustiger is. Als het gaat vervelen, maken we weer een keer een uitstapje naar de Moezel.’

Zonnepanelen

Het jaar 2022 was financieel een goed jaar voor de Fehar, waarvan de scheepsnaam verwijst naar dochter Femke en zoon Harm. Al had Berends nog wel wat pech met de verkoop van zijn oude schip, waarvan na de keuring een deel van het vlak moest worden vernieuwd. Net in de tijd dat de staalprijs de lucht in was geschoten. ‘Ik verwacht dat de verdiensten dit jaar niet zo extreem zullen zijn als in 2022. Maar ik denk zeker niet dat de prijzen zullen inzakken.’

Zelf heeft hij voor 2023 nog wel wat verbeteringen voor zijn schip in gedachten. Zo wil hij, net als op zijn vorige schip, zonnepanelen op de stuurhut, zodat hij geen omkijken heeft naar de stroomvoorziening in een vrij weekend. Ook een schroefas-generator staat dit jaar op de planning.

Scheepsgegevens

Scheepsnaam: Fehar.

Tonnage: 1720.

Afmetingen 86 x 9,50 meter.

Bouwjaar: 2003

Thuishaven: Giesbeek

Schippers: Jeroen en Harm Berends