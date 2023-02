De havens in Rotterdam en Zeeland zijn op dit moment niet goed uitgerust voor nieuwe veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met de energietransitie. Dat zegt Daan Molenaar, directeur vergunningverlening bij de toezichthouder in de haven, omgevingsdienst DCMR, meldt NRC . De normen voor grootschalige ammoniakopslag zijn verouderd en het transport van deze stof, die in de energietransitie een grote rol gaat spelen, dreigt op risicovolle wijze plaats te vinden, met kans op grote incidenten tot gevolg.

De komende jaren gaan in de havens van Rotterdam en Zeeland, het werkgebied van DCMR, het aantal productie- en opslaglocaties voor waterstof enorm toenemen. Bij deze projecten komen vaak grote hoeveelheden ammoniak kijken: die giftige stof is een goede manier om waterstof op te slaan. Shell investeert in de haven op dit moment als eerste in grootschalige groene waterstofproductie. Twee kleinere projecten in Rotterdam en Zeeland zijn al vergund, bedoeld voor kleinschalig lokaal gebruik.

