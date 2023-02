Houten Waal Céphée op transport naar Antwerps Droogdokkenpark

Het Antwerpse museumschip Céphée wordt in de nachten van 7 op 8 en 8 op 9 maart verplaatst van de Antwerpse Scheldekaaien naar een schepenhal in het toekomstige Droogdokkenpark. Deze week hebben er al voorbereidende werkzaamheden plaats.

Het transport van de zeldzame houten Waal (38,50 x 5,05 meter) over de weg heeft ’s nachts plaats omdat het een bijzonder volumineus transport betreft. Er zal dan ook een lokaal parkeerverbod gelden en de route naar de Droogdokkenweg wordt enkele uren afgesloten voor ander verkeer. Het precieze tijdstip staat nog niet vast. Bij veel regen of wind of onvoorziene omstandigheden wordt de verhuizing uitgesteld.

De Céphée, een houten binnenvaartschip met art deco-interieur, werd in 1937 gebouwd op scheepswerf Prévost frères et Blond in het Franse Merville. De huidige eigenaar is de stad Antwerpen, die momenteel onderhandelt met geïnteresseerde maritiem erfgoedpartners die het schip een nieuwe toekomst willen geven.

Paarden

Het is een zogenaamd Walenschip (ook Waal, Walenbak of Doornikenaar genoemd) en vermoedelijk het enige exemplaar ter wereld dat nog intact is. Het schip werd voortgetrokken door een paard. Als de wind goed zat, kon een klein zeil worden aangebracht. De bouw in 1937 was dus uitzonderlijk laat en doet vermoeden dat de opdrachtgever een zeer conservatieve schipper was.

Omstreeks 1906 telde België ongeveer 2000 Walen, goed voor ongeveer de helft van de Belgische binnenvaartvloot. Het type kwam veel voor tot in de jaren 1930. De motorisering en de schaalvergroting van de binnenvaart zorgden voor het verdwijnen van de Walenschepen in het midden van de 20e eeuw. In 1958 waren er 223 operationeel, waarvan 43 gemotoriseerd. Na 1962 verdwenen de laatste exemplaren. Alleen de Céphée ontkwam aan de sloop. Door de geplande kaderenovatie in het historische stadscentrum, kan ze niet blijven op haar huidige plek, een hangar naast Het Steen.

