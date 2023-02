Deadline voor Kornwerderzand is morgen

Verkiezingen komen eraan

Er zijn onder zeer hoge druk onderhandelingen gaande over de bijdrage van Urker bedrijven aan de verbouwing van de sluis bij Kornwerderzand. Mocht er morgen geen akkoord zijn bereikt, dan komt het hele project in de gevarenzone terecht. De Friese gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder maakt zich daar grote zorgen over.