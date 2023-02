Belgen mogen straks ook onder eigen vlag lijnvissen op zeebaars

Het ontbrak tot nu toe aan een wettelijk kader om lijnvisserij op zeebaars onder Belgische vlag toe te staan. Daar komt nu verandering in. Lijnvisserij is een visserijmethode die ook door Nederlandse vissers als (neven)beroep wordt beoefend, maar het is toch vooral een Belgische aangelegenheid. Met tientallen in Nederland geregistreerde schepen wordt vooral vanuit Nieuwpoort geopereerd.

Inschrijving

De Nederlandse officiële Gids van Vissersvaartuigen zal straks wellicht wat dunner worden wanneer de Belgische wet Vlaamse lijnvissers toelaat. Het merendeel van de Belgische lijnvissers staat ingeschreven in Breskens, zo’n 25 in totaal. Schepen van circa 8 tot net geen 12 meter met vaak enorme (buitenboord)motoren die het mogelijk maken snel naar de ver uit de kust gelegen visgronden te varen. Een van die snelle boten is de in 2005 gebouwde 11,78 meter lange en maar liefst 600 kW sterke BR-73 Raycor van de Belg Luc Van Waeyenberghe. Volgens de Nederlandse Kamer van Koophandel is het zeevisserijbedrijf van Van Waeyenberghe statutair gevestigd aan de Visserijweg in Bruinisse.

Strenger

Volgens de Belgische Noordzeeminister Vincent Van Quickenborne worden de Belgische regels voor lijnvisserij wel strenger dan in Nederland. Zo zullen de lijnvissers op dezelfde manier als andere zeeschepen worden geregistreerd en moeten ze over een certificaat van deugdelijkheid beschikken. Elk bemanningslid moet bovendien een basisopleiding in veiligheid hebben gevolgd en de gezagvoerder moet in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs schipper of een brevet yachtman of yacht-navigator. De handhaving zal ook efficiënter kunnen verlopen. De inspecteurs van DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit zullen de schepen onder Belgische vlag eenvoudiger kunnen controleren dan onder Nederlandse vlag.

Licenties

Nu nog worden Belgische lijnvissers met hun in Nederland geregistreerde schepen verplicht de helft van de gevangen vis in Nederland aan te landen. Straks kunnen ze hun volledige vangst op de Belgische markt afzetten. Vooral de kleinste visafslag aan de Belgische kust, die van Nieuwpoort, zal daar naar verwachting van profiteren. Het wachten is nu nog op de Vlaamse overheid die druk doende is om de benodigde vislicenties klaar te maken en uit te reiken.

