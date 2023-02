Politie arresteert man op binnenvaartschip die nog 20 jaar moet zitten

De 43-jarige man, met de Nederlandse nationaliteit, werd aangetroffen aan boord van een binnenvaartschip. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle door de dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid van de politie. De controle vond plaats nabij het sluizencomplex in Hansweert.

Volgens de politie moest de man nog een gevangenisstraf van 20 jaar uitzitten. Hij is ingesloten in Torentijd in Middelburg in afwachting van zijn eventuele overlevering aan Slowakije. Uiteindelijk beslist een rechter of de man daadwerkelijk wordt uitgeleverd aan de Slowaakse autoriteiten. De man wordt maandag voorgeleid.

