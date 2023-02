Grimaldi samen met TMA in nieuw overslagbedrijf Amsterdam Multipurpose Terminal

Ter Haak

De Italiaanse rederij-groep Grimaldi heeft samen met TMA Holding in de Amsterdamse haven een nieuwe overslagonderneming opgezet genaamd Amsterdam Multipurpose Terminal (AMT). AMT, dat voor 80% eigendom is van Grimaldi, heeft een huurcontract van 20 jaar afgesloten voor de voormalige USA-Terminal van de Ter Haak Groep om gezamenlijk overslagactiviteiten te verrichten in de hoofdstad.