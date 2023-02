China neemt toppositie scheepsbouw over

Eerste keer in de geschiedenis

Chinese scheepswerven hebben in 2022 47% van alle nieuwbouwschepen wereldwijd afgeleverd. Voor het eerst in de geschiedenis overtroffen de Chinezen daarmee het aandeel van de Japanse en Zuid-Koreaanse werven samen. Door de goed gevulde orderportefeuille en de teruglopende nieuwbouw in de komende jaren houdt China die positie nog wel enkele jaren vast. Dat meldt de internationale redersvereniging Bimco.