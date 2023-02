Gezonken paspoorten hinderen terugkeer bemanning gezonken kotter Z-525

De repatriëring van de bemanning van de gezonken kotter Z-525 heeft nogal wat voeten in de aarde. Probleem is dat de paspoorten van de opvarenden in het gezonken schip zijn achterbleven en nu het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer is moet aan veel formaliteiten worden voldaan, alvorens naar Nederland kan worden afgereisd. De Belgische vlagkotter Z-525 Sylvia-Mary van Kramer uit Urk is 14 februari rond 18.00 uur ter hoogte van Penzance in Cornwall gezonken.