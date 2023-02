Visserij met sleepnetten niet meer toegestaan in drie gebieden op Noordzee

Voor drie gebieden in het Nederlandse deel van de Noordzee gelden vanaf nu strengere regels om de natuur te beschermen. De bodem moet er met rust worden gelaten, visserij met sleepnetten is niet meer toegestaan. ‘Een mijlpaal’ en ‘geweldig nieuws voor de natuur’, noemt Stichting de Noordzee dat. De organisatie becijfert dat door maatregelen die donderdag zijn ingegaan 5 procent van de Nederlandse Noordzeebodem ‘effectief beschermd wordt tegen bodemberoering’, een gebied ter grootte van Drenthe.

Een publicatie van de Europese Unie zet de maatregelen op een rij. Zogeheten bodemberoerende visserij mag niet meer in gebieden als de Klaverbank, Friese Front en de Centrale Oestergronden. Ook in delen van de Duitse Noordzee zijn zulke beperkingen ingesteld, bijvoorbeeld rond de Doggerbank. Landen rond de Noordzee hebben daar afspraken over gemaakt.

De Nederlandse gebieden hadden op zich al langer een beschermde status, maar nu gelden strengere regels dan voorheen. Volgens Stichting De Noordzee schoot de bescherming eerder nog tekort. Volgens de organisatie was tot nog toe slechts 0,3 procent echt adequaat beschermd. ‘Deze vijf procent is een belangrijke, eerste horde op weg naar een écht gezonde Noordzee met een veerkrachtige natuur’, stelt directeur Wytske Postma in een verklaring.

In het zogeheten Noordzeeakkoord hebben allerlei partijen in 2020 afgesproken dat het beschermde deel moet groeien naar 15 procent in 2030. Vissers hebben dat akkoord niet ondertekend, want zij vinden dat te weinig ruimte voor hen overblijft door de combinatie van natuurgebieden en de sterke toename van het aantal windmolenparken. De Vissersbond zei daar eerder over dat in de plannen ‘te veel vitale visgronden worden gesloten’ en dat er te weinig perspectief is voor vissers.

