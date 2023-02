Noren bouwen semi-autonome veerpont voor Stockholm

De veerpont is een project van Noorse veermaatschappij Torghatten en maritiem automatiseerder Zeabuz, eveneens Noors. Het veer is momenteel in aanbouw bij scheepswerf Bröderna Aa in Noorwegen en moet in april klaar zijn. Aan boord is plek voor 25 personen. Die worden vervoerd over de Riddarfjärden tussen de wijken Kungsholmen en Södermalm in de Zweedse hoofdstad.

De pont gaat niet meteen semi-autonoom varen. In het begin zal een schipper aan boord zijn en wordt er vanuit een controlekamer op het vaste land meegekeken. Op termijn zal de besturing echter volledig vanuit de controlekamer worden gedaan.

Batterijen

De elektrische pont gaat 15 uur per dag varen, de batterijen worden vervolgens in de nacht opgeladen. De schatting is dat het maximaal 120 overtochten per dag gaat maken. Zeabuz heeft al ervaring met een semi-autonome veerpont. Samen met de Noorse universiteit voor Wetenschap en Technologie ontwikkelde het een semi-autonoom schip dat vaart in Trondheim. ‘Van dit project hebben we veel geleerd en nu zijn we klaar om de volgende stap te zetten in het creëren van ’s werelds eerste commerciële autonome stadsferry. In Stockholm gaan we het autonome systeem serieus testen in de dagelijkse praktijk met passagiers op een manier die nog niemand eerder heeft gedaan’, zegt CEO van Zeabuz, Erik Dyrkoren.

