Movares stapt in binnenvaartadvies

Doorgroeien

Movares heeft een nieuw bedrijf opgericht dat zich volledig richt op watergerelateerde vraagstukken. Movares Water BV, zoals het nieuwe bedrijf heet, is daarmee het zesde bedrijf dat onder de Movares Group tot stand is gekomen, naast de grote zus Movares Nederland en bedrijven zoals BRO en Solveo. Movares is al zo’n 15 jaar actief in de watersector, maar door verzelfstandiging van de werkzaamheden kan de ontwikkeling nu doorgroeien.