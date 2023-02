‘Royal IHC wordt al driekwart jaar gegijzeld’

Iqip

Het is vechten om te overleven voor scheepsbouwer Royal IHC in Kinderdijk. Het lot hangt direct af van een gerechtelijke uitspraak over een zoveelste reddingspoging. Die wordt tussen nu en begin maart verwacht. Intussen is de orderportefeuille nagenoeg leeg. Voorzitter Martijn van de Beurcht van de ondernemingsraad van IHC: ‘We worden al driekwart jaar gegijzeld.’