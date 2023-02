Korte testreis met ‘nieuwe’ TX-1 bevalt goed

Jurie zelf was met de UK-237 op zee en zijn oudste zoon Kobus nam het roer op de Texelaar in handen. Een paar dagen daarvoor waren de documenten voor de overname ondertekend. Voormalige schippers Cor en Tijs Vonk vergezelden Kobus Post tijdens de testreis. De Vonken hebben altijd op de Engelse banken gevist en Post heeft andere bestekken waar hij zich thuis voelt, dus na anderhalve etmaal vissen liep de TX-1 IJmuiden binnen. De vangst bestond uit zo’n 25 kisten vis, waaronder 360 kilo tong. De nieuwe eigenaar begon gelijk met het naar zijn hand zetten van de vistuigen.

Bedrijfsovername

Maandag 6 februari vertrok de TX-1 voor de tweede maal naar zee. Cor Vonk: ‘We hebben geen telefoontje gehad, dus ik vermoed dat alles goed is verlopen.’ De familie Vonk had de kotter weliswaar aangemeld voor sanering, maar dankzij de verkoop aan Post blijft de TX-1 in de vaart. Vonk is daar blij mee. ‘Het is toch doodzonde als zo’n kotter wordt gesloopt.’

Eigenlijk is niet zozeer de kotter verkocht, maar heeft de Urker familie Post het totale Texelse visserijbedrijf overgenomen. Hierdoor blijft er TX-1 op de boeg staan. Maar zal de kotter naar verluidt wekelijks in IJmuiden aanlanden en zich niet meer in Den Helder of Oudeschild vertonen. Voordeel van de bedrijfsovername is, dat de pulsvergunning, mocht die ooit weer tot leven geroepen worden, teruggezet kan worden op de TX-1. Inmiddels staan drie kotters geregistreerd die niet meer in Oudeschild binnenkomen: de TX-1, TX-38 en de TX-68 zijn nu allemaal in handen van bedrijven elders.

