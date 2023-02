Programma Maritime Innovation Platform flink uitgebreid

Instromers als antwoord op het personeelstekort, onafhankelijke validatie van innovaties en fors minder brandstofverbruik dankzij luchtsmering. Met sessies over deze onderwerpen is het programma van het Maritime Innovation Platform uitgebreid. Tijdens dit congres op 28 maart wordt ook de Schuttevaer Award 2023 uitgereikt en de deadline voor inzendingen komt er snel aan.

Inmiddels hebben zich al meer dan 100 deelnemers namens zo’n 60 verschillende partijen aangemeld voor deelname aan dit kennisevenement. Ook is er een driejarige samenwerking aangegaan met Netherlands Maritime Platform. Dat heeft voor deze editie onder meer geleid tot een sessie over de validatieregeling die bedenkers van innovaties in de gelegenheid stelt om de prestaties van hun product onafhankelijk te laten vaststellen. NMT-directeur Roel de Graaf vertelde hier onlangs al over in gesprek met Schuttevaer.

Brandstofverbruik en personeelstekort

Twee andere toevoegingen aan het programma spelen direct in op twee grote thema’s: brandstofverbruik en personeelstekort. Bij dat eerste kan volgens Fulko Roos van Marine Performance Systems luchtsmering helpen om een reductie van 8 tot 12% te realiseren. En Erwin Boer van Smart Delta Drechtsteden (partner én gastheer van het evenement) zal uitleggen hoe een hogere instroom van jongeren en mensen uit andere bedrijfstakken het personeelstekort van de maritieme sector kan helpen oplossen. Namens de gemeente Dordrecht en Smart Delta Drechtsteden zal wethouder Maarten Burggraaf het uitgebreide openingswoord van de dag voor zijn rekening nemen.

Met deze toevoegingen is het programma van het Maritime Innovation Platform nagenoeg compleet. Schuttevaer-abonnees kunnen zich met extra korting aanmelden voor deelname. Die dag wordt ook de Schuttevaer Award uitgereikt voor de innovatie die de maritieme sector het meest vooruit heeft geholpen de afgelopen tijd. Inzendingen kunnen nog tot en met woensdag 15 februari worden gedaan.