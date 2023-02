ING: Vrachtprijzen binnenvaart in 2023 stuk hoger dan voor 2022

Marktvoorspelling

De vrachttarieven in de binnenvaart zullen in 2023 enigszins terugzakken, maar blijven flink hoger dan in de jaren voor 2022. Dat geldt echter ook voor de gasolieprijs, voorspelt ING in haar nieuwe marktvooruitzicht, gebaseerd op de gegevens uit meerjarige vervoerscontracten.