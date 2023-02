Niemand houdt zich aan ‘Vredesverdrag Waddenzee’

strijd van vroeger

‘Als we worden gedwongen droog brood te eten, dan kom ik in opstand.’ Havenwethouder Paul Schoute van Harlingen illustreert met deze uitspraak hoe de dichtslibbende Boontjes, de toegangsgeul naar Harlingen, de tegenstelling tussen natuur en economie weer op scherp heeft gezet. De discussie over het gebruik van de Waddenzee verhardt, alle afspraken ten spijt.