NMT sluit driejarig partnerschap met Schuttevaer

Netherlands Maritime Technology (NMT) en Schuttevaer gaan de komende jaren intensiever samenwerken aan het Maritime Innovation Platform (MIP). De brancheorganisatie ziet in dit evenement veel mogelijkheden om de eigen kennis te delen met de brede maritieme sector in Nederland.

De samenwerking tussen NMT en vakblad Schuttevaer is er al langer. De brancheorganisatie was namelijk sterk betrokken bij de eerdere edities – tweemaal online en één keer fysiek – van het Maritime Innovation Platform in de afgelopen jaren. Met een partnerschap voor een periode van drie jaar wordt die samenwerking nu naar een hoger plan getild, legt NMT-directeur Roel de Graaf uit.

‘Voor ons was dit evenement zo succesvol dat we ons er voor langere tijd aan wilden committeren. Als brancheorganisatie organiseren we allerlei ledenevents. Het Maritime Innovation Platform is daar een mooie aanvulling op. Daar nemen niet alleen scheepsbouwers en maritieme toeleveranciers aan deel, maar ook onder meer reders, binnenvaartondernemers, verladers, overheden en andere stakeholders. Voor onze leden is dat heel erg interessant en voor onszelf uiteraard eveneens.’

Gedeelde uitdagingen

De Graaf legt uit dat de leden van NMT en al die andere spelers in het maritieme bedrijfsleven met dezelfde grote thema’s en bijbehorende uitdagingen te maken hebben, zoals duurzaamheid en smart shipping. ‘Wij verzorgen zelf innovatietrajecten over bijvoorbeeld autonoom varen, wind assisted propulsion en smart shipping. Wat we daar samen met onze leden van leren is voor de rest van de maritieme sector net zo belangrijk om te weten en tijdens het Maritime Innovation Platform kunnen we dat met al die andere partijen delen’, aldus De Graaf.

Onafhankelijke validatie

Een goed voorbeeld van de inhoudelijke bijdrage aan het programma van de komende editie, op donderdag 28 maart in het Energiehuis in Dordrecht, is de validatieregeling. Een sessie daarover is zeer recent aan het programma toegevoegd. ‘Je kunt als bedenker van een maritiem product wel zeggen dat het innovatief is, maar met deze Green Deal-regeling heb je als maritiem maakbedrijf de mogelijkheid om zo’n innovatie onafhankelijk te laten valideren door TNO en Marin. Met alle innovaties die er zijn, is dat een belangrijk instrument om aan te tonen dat iets echt werkt. Op 28 maart gaan we op dit onderwerp en andere thema’s dieper op in’, belooft de directeur van NMT.

Leden van NMT en abonnees van Schuttevaer kunnen met korting deelnemen aan het Maritime Innovation Platform, dat in het teken staat van de innovaties waarmee de maritieme sector moet gaan doorpakken richting de toekomst. Bekijk hier het congresprogramma, dat de komende weken bovendien nog wordt aangevuld.

