Grootse bokker van Nederland verlaat de vloot

De laatste maanden loste de 46 meter lange bokker nog wekelijks in IJmuiden. Op vrijdag 20 januari besomde ze ruim 41.000 euro na een vierdaagse reis. De vangst bestond uit 135 kisten vis, waaronder ruim 1700 kilo tong. Een respectabele besomming voor een mooie kakelverse partij vis. Daarna ging de ARM-18 definitief voor de kant. ‘De gasolie is nog steeds peperduur, dus je moet wel wat aanlanden om een lonende besomming te realiseren. De compensatie voor de dure brandstof is een druppel op een gloeiende plaat. Die 30.000 euro per schip moet over drie jaar worden uitgespreid. Dat is maar 10.000 euro per jaar. En voorlopig hebben we nog geen stuiver gezien. Ambtelijke molens draaien traag’, zegt walschipper Rini Oreel.

Grootste

Voorheen had het familiebedrijf van Meulmeester drie grote bokkers in de vaart; de ARM-16, ARM-17 en de ARM-18. De ARM-16 werd lang geleden al afgestoten en de ARM-17 werd in 2008 gesaneerd. Vanaf dat moment voer Meulmeester alleen nog met de in 1992 als GO-59 gebouwde 18 op platvis. Nu wordt ze volgens Rini Oreel in Kampen gesloopt.

Negatieve sfeer

Ook de ARM-46, een Eurokotter van de familie Caljouw, is aangemeld voor sanering. Na het vertrek van bovengenoemde drie, telt de lokale vloot nog slechts vier kotters. In 2015 waren er nog 10 vaartuigen met ARM op de boeg in de vaart waren. Oreel: ‘We zagen de bui al hangen toen de gasolieprijs omhoogschoot. Vorig jaar zomer hebben we lastige gesprekken gevoerd met de boekhouder erbij. En ja, de visserij zit in het verdomhoekje, de motivatie bij jongeren neemt daardoor ook af. Elk weekend was het een opgave om aan bemanning te komen. In september hebben we ons aangemeld voor de sanering.’

