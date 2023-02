Wind staat kantelen eerste sluisdeur Nieuwe Sluis Terneuzen eindelijk toe

De eerste sluisdeur van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt maandag 6 februari afgezonken en gekanteld. Dat is ruim een week later dan gepland, maar harde windvlagen vertraagden de operatie.

Dat de wind is gaan liggen blijkt maandag 6 februari uit een telefoontje naar woordvoerder Debby van ’t Westende. ‘Ik vaar nu rond de deur. Kun je mij wel goed horen?’, vraagt de woordvoerder. Dat kan zeker, de wind is duidelijk gaan liggen. En daarmee staat niets het kantelen van deur meer in de weg.

‘Dat gaat als volgt. De deur ligt nu op een ponton en zit vast aan de lieren van de Hebo Lift 7. We gaan de ponton tot op de bodem laten zinken. De deur drijft vervolgens omhoog. Wanneer de ponton dan is weggehaald, draaien we de eerste sluisdeur’, vertelt Van ’t Westende. ‘Dinsdag varen we het vervolgens richting de sluiskolk en een dag later wordt de deur op zijn plek gevaren.’

Op diezelfde woensdag hoopt Van ’t Westende dat de tweede sluisdeur kan worden gekanteld, maar ook dat hangt af van de weersomstandigheden.

Scheepvaart die de aankomende dagen langs de Nieuwe Sluis vaart wordt geadviseerd snelheid te minderen. ‘Maar, we merken dat het rustig is. Het Kanaal Gent-Terneuzen is bij Evergem gestremd voor de scheepvaart.’

Dat heeft alles te maken met explosies die restanten van de Terdonckbrug onder water moeten verwijderen.

Lees ook: