Een kijkje aan boord van de Zr.Ms. Friesland, dat bijna 4000 kilo drugs onderschepte in 2022

In het nieuwe seizoen van de serie Kustwacht Caribisch Gebied speelt de Zr.Ms. Groningen een glansrol. Haar zusterschip, de Friesland, ligt voor onderhoud aan de kade in Den Helder. Daar neemt Schuttevaer een kijkje aan boord van het marineschip.

In de National Geographic-serie komen de diverse taken van de kustwacht en marine in beeld. ‘De twee partijen zijn actief op het gebied van reddingsoperaties, search and rescue-operaties op land, het onderscheppen van ongedocumenteerde vluchtelingen. Maar vooral in het onderscheppen van drugs, in het gebied wat ook wel de drugs highway wordt genoemd’, aldus zenderbaas Tim Beudel. ‘Niet een ongevaarlijke baan voor de kustwachters, die hulp krijgen van de marine met helikopters en vuurwapens.’

In de eerste aflevering ziet de kijker een counter-drugsoperatie van de Koninklijke Marine, het onderscheppen van een illegaal vistransport, een achtervolging op go fast-boats vol met cocaïne en een zoektocht naar een mogelijk te water geraakte visser.

Met 96 man aan boord

Het marineschip dat momenteel in de Caribische wateren actief is en ook een grote rol speelt in de serie is de Zr.Ms. Groningen. Haar zusterschip, de Zr.Ms. Friesland, is de derde van de serie van vier schepen in de Holland-klasse van de marine en werd in 2012 te water gelaten. ‘Het is dus een redelijk nieuw schip’, vertelt een van de officieren aan boord. Op het schip is plek voor 96 bemanningsleden, een aantal wat wordt behaald op missie in de Caraïben, alhoewel het schip normaal ‘slechts’ 55 tot 60 bemanningsleden telt.

Friscs

De Friesland bezit twee ‘friscs’ (Fast Raiding Interception Special Forces Crafts), die worden ingezet om de snelle smokkelbootjes te onderscheppen. ‘Er is een speciaal opgeleid team, dat het boarden doet. Vaak is het: afstappen, meekomen en weer door’, vertelt de kwartiermeester. ‘De actie speelt zich daardoor wel op zo’n 15 kilometer van het stationschip af.’ De kwartiermeester laat ons de ‘glijbaan’ zien waarvan de friscs worden gelanceerd op missie. ‘Het gekke is, als een doelwit zich op grote afstand bevindt, doen we rustiger aan. Juist als het doelwit dichtbij is, is de druk echt hoog.’

Als een bootje is onderschept en de opvarenden zijn ingerekend, wordt het bootje tot zinken gebracht met de mitrailleurs die zich aan de zijdes van het schip bevinden. Of, als het schip zich dicht bij een haven bevindt, wordt het bootje meegesleept en in de haven ontmanteld of doorverkocht. Een van de Caribische kustwachters die een rol speelt in de serie vertelt dat de onderschepping van de drugs vaak wordt gedaan door de Kustwacht of de Nederlandse Marine, maar de afwikkeling wordt gedaan door de US Coast Guard, die ook aanwezig is in het gebied.

Aanvaring met walvissen

Op het marineschip bevinden zich onder andere een hospitaal, een kombuis waar voor de tientallen mariniers wordt gekookt en een sportschool. ‘We hebben ook een eigen brandweer aan boord. En houten balken, voor als we een walvis raken en er een gat in de romp wordt geslagen’, vertelt de kwartiermeester. Dat gebeurt met enige regelmaat op de volle zee. ‘Als zoiets gebeurt, gaan alle alarmen af en kunnen we ons insluiten achter waterdichte deuren. Dan wachten we op de knal en daarna wordt er gekeken wat de schade is.’ Met de houten balken kan een kortstondige reparatie worden gedaan, waarna zo snel mogelijk koers wordt gezet naar een haven.

Dat de aanwezigheid van de marine hard nodig is om de drugsstromen te stoppen, blijkt uit de hoeveelheid drugs die zijn onderschept. De Friesland was van januari tot en met april 2022 actief in het Caribisch gebied en onderschepte daar 3.880 kilo drugs en rekende 21 opvarenden in. Eind april nam de Groningen het over, en onderschepte het inmiddels al 9.000 kilo drugs. De Friesland vaart in mei weer uit voor een nieuwe missie.

Uniek kijkje achter de schermen

‘We hebben goed scherp hoe de drugsstromen lopen en doen intercepties als dat kan. Wij handhaven de internationale rechtsorde, en we doen dat samen met de Kustwacht, maar ook in samenwerking met andere landen’, aldus officier Stefan de Haan. ‘Onze onderscheppingen zijn de afgelopen jaren uiterst succesvol geweest en vorig jaar hadden we zelfs recordvangsten. Wat wij in beslag nemen, heeft een grote straatwaarde. Maar het kan altijd beter en daar streven wij naar.’

Ook de marine worstelt met een personeelstekort. De hoop is dan ook dat de National Geographic-serie een uniek kijkje geeft aan het grote publiek over de taken van de Kustwacht en de marine en mensen enthousiasmeert voor het werk.

De eerste aflevering van het tweede seizoen Kustwacht Caribisch Gebied wordt uitgezonden op 12 februari om 21:00 uur.

