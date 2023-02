Airseas test Seawing op Atlantische Oceaan

Airseas hoopt dat de windkracht schepen van 200.000 tot 300.000 dwt een brandstofbesparing oplevert van 20%. Voor de 154 meter lange Ville de Bordeaux moet een Airwing van 500 m2 al voldoende zijn om die 20% te halen.

De Ville de Bordeaux van rederij Dreyfus is gecharterd door Airbus voor het vervoer van onderdelen van de Airbus A320 tussen Europa en de Verenigde Staten. Ze zal gedurende zes maanden een aantal oversteken maken tussen Europa en de VS.

Oplaten en inhalen

Tijdens de eerste proeven was de focus gericht op het onder verschillende weersomstandigheden oplaten en binnenhalen van de reusachtige vlieger. Een woordvoerster van Airseas zegt erover: ‘In de eerste weken van de test is het systeem bij herhaling in- en uitgeschakeld. De periodes waarin met opgelaten vlieger werd gevaren varieerden van 20 minuten tot een uur. Er is nog niet gemeten in hoeverre de vlieger bijdraagt aan de voortstuwing. Die gegevens worden pas over enkele maanden geregistreerd. Het gaat er nu vooral om het systeem onder werkomstandigheden volledig te beheersen. Maar we gaan er nog steeds vanuit dat met 500 vierkante meter zeil een schip als de Ville de Bordeaux 20% minder brandstof verbruikt en dus minder uitstoot.’

Zonder handen aan dek

De Seawing-aandrijving is een geautomatiseerde versie van het Duitse Skysails-systeem waarmee de rederijen Beluga, BBC en Wessels al vanaf 2006 experimenteerden. Ook Cargill liet er in 2011 een plaatsen een op de door haar gecharterde bulkcarrier Aghia Marina. Omdat andere reders er niet warm voor liepen en er teveel kinderziektes waren, moest Skysails in 2017 haar activiteiten staken.

Ingenieurs van Airseas, afkomstig van vliegtuigbouwer Airbus, hebben het systeem doorontwikkeld en zodanig geautomatiseerd dat meteorologische gegevens zoals weer- en windverwachtingen kunnen worden ingevoerd in het systeem. Dat kan daarna zelfstandig de gunstigste wind opzoeken. Het inschakelen van het systeem kan vanaf de brug met een druk op de knop gebeuren. Bij Skysails kwam daar aan dek nog menskracht aan te pas, net als bij het opbergen van het systeem na het binnenhalen.

Op 300 meter hoogte

De Seawings worden ‘opgelaten’ vanaf een 36 meter lange mast op het voorschip. Ze gaan vervolgens vliegen op 200 tot 300 meter hoogte. Volgens Airseas kunnen op lange schepen meerdere systemen worden geplaatst. ‘Maar dat is een ontwikkeling die we pas in gang zetten wanneer de eerste enkele systemen voldoende zijn getest en eventuele kinderziektes zijn verholpen’, aldus de woordvoerster. Over de kosten van het systeem doet het bedrijf nog geen mededelingen.

Eerste orders

Airseas mikt erop om in 2030 1000 Seawing-systemen te hebben geleverd. Een eerste bijdrage aan dat doel komt van de Japanse rederij K Line, die al een intentieverklaring heeft getekend voor de levering van 50 systemen. In augustus 2020 verleende het Japanse classificatiebureau Class NK goedkeuring aan het systeem. Inmiddels heeft K Line vijf systemen besteld voor bulkcarriers. Het eerste systeem met een 1000 vierkante meter zeil is al aan boord van de bulkcarrier Cape Brolga (300 x 50 meter, 211.982 dwt). Over enkele maanden zal op dit schip met testen worden begonnen. In 2024 zal Airseas nog een vier systemen aan K Line leveren. In 2025 wil Airseas met serieproductie beginnen. Voor die volgende fase is het bedrijf op zoek naar een partner of partners.

Subsidies

De nu lopende op de Atlantische Oceaan wordt mede gefinancierd uit het project Perfo, geleid door het scheepsarchitectenbureau Stirling uit Nantes, in samenwerking met het onderzoeksbureau Ifremer uit Brest. Het project begon afgelopen november en duurt 18 maanden. De Regio de la Loire stelde een budget van 130.000 euro beschikbaar. Bedoeling is de testresultaten met andere bedrijven te delen die actief zijn op het gebied van windaandrijving. Gedacht wordt aan bedrijven als Chantiers de l’Atlantique, Michelin en Norsepower.

