Sloop schepen op laagste niveau in 10 jaar

Arbeidsomstandigheden

Er werden in 2022 wereldwijd 443 zeeschepen en offshore-platformen gesloopt, het laagste aantal in 10 jaar. In 2021 waren het er nog 763 en in 2013 1213. Van de vorig jaar gesloopte schepen eindigden 292 schepen op stranden in Bangladesh, India en Pakistan. Daarmee hebben de sloopstranden een marktaandeel van 80%.