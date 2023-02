Harlingen vreest terugval na vernieuwing Kornwerderzandsluis

De gemeente Harlingen maakt zich zorgen over de vernieuwing van de Kornwerderzandsluis. De verdiepte sluis maakt het vanaf 2028 voor schepen makkelijker om Harlingen links te laten liggen en het IJsselmeer over te steken. Daarbovenop komt de onzekerheid over de vaardiepte van de Boontjes, de toegangsgeul naar zeehaven Harlingen.

Harlingen was al nooit enthousiast over de sluisvernieuwing en betaalt ook niet mee aan het project. Een gemiste kans, vindt de Friese gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. ‘Als je het dan zo belangrijk vindt dat je profiteert van de sluis, had dan meebetaald.’

De kosten van de verdieping en verbreding bedragen in totaal 180 miljoen euro, waarvan de provincie Friesland 19,5 miljoen euro betaalt en daarnaast 26,5 miljoen voorschiet voor het bedrijfsleven. De bedrijven die profiteren betalen dit later terug.

Harlingen betaalt niets. ‘Dat besluit is voor mijn tijd genomen’, zegt Schoute, ‘maar de discussie was destijds: wat zijn de voordelen voor Harlingen van de nieuwe sluis? Met name vanuit het bedrijfsleven was er angst dat schepen Harlingen straks links laten liggen en over het IJsselmeer doorvaren naar Port of Zwolle.’ Daarop besloot Harlingen niet mee te betalen. ‘Maar als Harlingen zagen we ook wel kansen in de vernieuwde sluis.’

Schoute ziet die kansen alleen wel slinken wanneer de Boontjes niet op de huidige vaardiepte van NAP -3,80 meter wordt gehouden, maar teruggaat naar 2,80 meter. Daar neemt de minister samen met de provincie en het Omgevingsberaad Wadden dit jaar een beslissing over. ‘De precieze gevolgen van een minder diepe Boontjes weet ik niet. Maar duidelijk is dat meer schepen zullen moeten wachten op tij om Harlingen te bereiken. Dat terwijl er straks juist diepere schepen door de Kornwerderzandsluis kunnen.’

Kansen voor Lemmer en Makkum

Voor de provincie was de bereikbaarheid van Harlingen niet randvoorwaardelijk voor de financiering van de sluis. De investering levert namelijk op andere plekken kansen op, legt Fokkens-Kelder uit. ‘Voor Friese havens aan het IJsselmeer, zoals Lemmer en Makkum, wordt de bereikbaarheid vergroot.’

Dat is niet alleen goed voor de bedrijven die er nu al zitten, zoals superjachtbouwer De Vries, ‘maar ook voor het vestigingsklimaat.’ Friesland denkt er nieuwe bedrijven mee naar de regio te trekken.

‘Het dossier Boontjes en het dossier Kornwerderzandsluis zijn voor mij twee losse dossiers’, zegt Fokkens-Kelder. Dat is ook zo voor minister Harbers, blijkt uit beantwoording op Kamervragen. ‘De grotere sluis heeft tot doel het IJsselmeer voor grotere schepen toegankelijk te maken vanaf zee.’ Destijds was volgens de minister ook al bekend dat de onderhoudsdiepte van vaarweg Boontjes onzeker is.

