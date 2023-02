Fairplay verkoopt twee sleepboten naar West-Afrika

Fako Shipping in Kameroen heeft van Fairplay Towage in Hamburg twee rotortugs overgenomen, de Bugsier 4 en Bugsier 6.

De nieuwe eigenaar heeft de sleepboten Fako Namme Menyoli I en Fako Namme Menyoli II gedoopt. De 28 meter lange en 11,80 meter brede sleepboten hebben een paaltrekkracht van 80 ton en zullen onder de vlag van St. Vincent & The Grenadines worden ingezet in West-Afrikaanse wateren.

Redwise Maritime Services uit Huizen is verantwoordelijk voor het transport van beide sleepboten naar Kameroen, een afstand van circa 5000 mijl. De Fako Namme Menyoli I is inmiddels vertrokken vanuit Bremerhaven, nadat eerst onderhoud en reparaties werden uitgevoerd. De Fako Namme Menyoli II, ex Bugsier 6, kwam vorige week vanuit Bremerhaven aan in IJmuiden en zal binnenkort doorvaren naar Kameroen. De 377 gt metende sleepboten zijn in 2008 gebouwd door ASL Marine Holdings in Singapore.

