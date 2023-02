Zr.Ms. Holland brengt prinses Amalia en koningspaar naar Curaçao

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn per marineschip vertrokken vanaf Aruba naar Curaçao. Na Bonaire en Aruba is Curaçao de derde stop van de kennismakingsreis van de prinses met ‘zonnig’ Nederland.

Zr.Ms. Holland is rond 16:00 uur Nederlandse tijd vertrokken vanuit Oranjestad, de hoofdstad van Aruba. In vijf uur komen de Oranjes aan op bestemming, Willemstad in Curaçao.

Aan boord van het Zr.Ms. Holland krijgt de koninklijke familie een toelichting over wat de Defensie doet in het Caribisch gebied. De Zr.Ms. Holland komt regelmatig in het nieuws na het onderscheppen van een lading drugs.

Na Curaçao gaan Amalia en haar ouders, op reis door het Caribische deel van Nederland, nog langs Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Lees ook: