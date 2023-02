Lady Monique voor doop naar thuishaven

Wijnne Barends

Met al een halve wereldreis achter zich, werd het ms Lady Monique van Wijnne Barends zaterdag 28 januari in Delfzijl gedoopt. Nadat een lading woodpulp uit het Finse Pietarsaari in Vlissingen was gelost, zette het schip voor deze plechtigheid koers naar haar thuishaven.