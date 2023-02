GMS Instruments voegt elektrische kalibratie toe aan dienstlevering

GMS Instruments is leverancier van verschillende meet-, regel- en controle-instrumenten en het Service Center staat bekend om de diverse kalibratie- en certificeringsmogelijkheden. Na het upgraden van het Service Center, is elektrische kalibratie aan dit rijtje toegevoegd. Jeroen van Wijngaarden is specialist elektrische kalibratie bij GMS Instruments. Hij vertelt ons meer over dit specifieke vakgebied en de dienstverlening zij aanbieden.

Wat is elektrische kalibratie precies?

Jeroen: ‘Bij GMS kalibreren en ijken we handinstrumenten, zoals stroomtangen, multimeters en isolatie weerstandmeters. We doen dit voornamelijk in de maritieme sector, maar dit kan eigenlijk in alle branches voorkomen, bijvoorbeeld in de infratechniek. Wij kalibreren de meetinstrumenten en die meetwaarden worden vastgelegd volgens de specificaties van de fabrikant, de gemeten waarden moeten binnen de tolerantie vallen volgens de richtlijnen.’

Waarom moet er gekalibreerd worden?

‘Als er niet gekalibreerd wordt, kun je nooit herleiden of een meting correct is. Je kunt het vergelijken met een auto, als deze geen regelmatige controle krijgt, kun je nooit weten of er iets mis mee is. Datzelfde geldt voor handinstrumenten, deze worden gecontroleerd zodat de eindgebruiker zijn werk goed kan afleveren. Zij moeten het afgeleverde werk kunnen herleiden, als er bijvoorbeeld een audit of controle plaatsvindt, dan kan een certificaat aantonen dat het instrument gekalibreerd is. Dat is belangrijk voor de verzekering of om fraude tegen te gaan, maar vooral voor de veiligheid.’

Hoe vaak moet er gekalibreerd worden?

‘Over het algemeen kun je iedere 12 maanden je elektrische instrumentatie laten kalibreren. Je hebt wel te maken met indicatief gebruik, dus als een meetinstrument bijvoorbeeld één keer per 3 maanden voor een meeting wordt gebruikt, kan het zijn dat hij pas na 2 of 3 jaar gekalibreerd moet worden. Uiteindelijk is de eindgebruiker hier verantwoordelijk voor, wij geven hierin alleen advies.’

Hoe lang duurt elektrische kalibratie?

‘Dat is afhankelijk van het instrument, maar gemiddeld duurt een elektrische kalibratie een half uur tot drie kwartier. De doorlooptijd bij GMS Instruments is 3 tot 5 dagen. In geval van nood kun je altijd contact opnemen en proberen wij de best mogelijke oplossing te bieden.’

Is kalibreren verplicht?

‘Kalibreren is niet verplicht, maar er zijn aanvullende redenen om dit wel te doen, denk aan de veiligheid van de gebruiker en eindgebruiker maar ook aan de aansprakelijkheid binnen een bedrijf, deze meetwaarden kunnen bijvoorbeeld als bewijslast worden aangevoerd. Bij GMS kalibreren wij volgens de richtlijnen van MET/Cal.’

Wat als een instrument niet voldoet?

‘Wij leggen meetwaarden vast op de standaard van de fabrikant aan de hand van de specificatiesheets. Als het afwijkt dan valt het instrument buiten de specificaties. Soms kunnen we dan justeren (bijregelen) naar de standaard van de fabrikant. Als dat kan, gaan we eerst voor-kalibreren dan justeren en tot slot na-kalibreren. Je krijgt dan een voor- en na certificaat. We overleggen eerst met klant voordat we justeren, soms is het rendabel om een nieuw meetinstrument aan te schaffen. Wij geven advies wanneer iets is afgekeurd, de klant kan dan zelf de keuze maken.’

GMS Instruments biedt uitgebreid onderhoud en reparatie service aan voor de meeste instrumenten binnen het assortiment. Doordat er gebruik gemaakt wordt van één aanspreekpunt, het Service Center zelf, is het gemakkelijker om gebruik te maken van alles services die GMS Instruments te bieden heeft. Voor meer informatie over elektrische kalibraties bekijk onze website.