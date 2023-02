ForestWave neemt Symphony Shipping over

De Groningse rederij ForestWave Navigation heeft Symphony Shipping volledig overgenomen. Dat heeft ForestWave 1 februari bekendgemaakt. Ook het kantoorpersoneel van het Bredase Symphony is in dienst gekomen bij ForestWave.

Met de acht Ecobox-schepen van Symphony Shipping telt de vloot van ForestWave nu 24 schepen met een totaal laadvermogen van 248.197 dwt. Dit is inclusief drie nieuwbouwschepen die de komende twee jaar nog worden opgeleverd. Samen met de Duitse partner Schulte & Bruns GmbH beheert het bedrijf 38 schepen.

De vloot wordt geëxploiteerd door ForestWave’s dochteronderneming Schulte & Bruns Nederland. De onderneming is actief in het multipurpose- en shortsea-segment en heeft kantoren in Groningen, Breda, Hamburg, Newcastle en Vigo.

De samenwerking tussen ForestWave en Symphony begon in 2016, toen Symphony het commercieel beheer van vier nieuwbouwschepen aan ForestWave toevertrouwde. Twee jaar geleden kreeg ForestWave de kans om twee schepen van Symphony over te nemen, de Symphony Sea en Symphony Sun.

