[VIDEO] Ferry Romantika breekt los in ‘orkaanstoot’

Een harde windstoot heeft woensdag 1 februari de veerboot Romantika losgeslagen van de kade in de Groningse Eemshaven. Het schip ramde daarop enkele schepen in de buurt, waaronder een bunkerboot.

De ferry van Holland Norway Lines, die een dienst onderhoud tussen Eemshaven en Kristiansand in Zuid-noorwegen, had geen passagiers aan boord en er was ook geen afvaart gepland voor deze dag. Er zijn geen gewonden gevallen. Een woordvoerder van de rederij verklaart in het Dagblad van het Noorden dat sprake was van windkracht 12. Daardoor braken de trossen. Bij de aanvaringen raakte raakte de laadklep beschadigd. Ook de andere schepen liepen schade op.

De Romantika wordt voor inspectie verhaald naar de Julianahaven. Donderdag 2 februari staat een afvaart op de planning, maar onbekend is of die kan doorgaan.

De Romantika is sinds deze maand haar vaste plek in de haven kwijt. Daardoor zullen vertragingen in de veerdienst vaker voorkomen. Het ferrybedrijf werkt aan het verkrijgen van een eigen kade.

