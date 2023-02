Eerste Neoliner komt van Turkse werf

De eerste Neoliner, waarvan de bouwkosten niet zijn bekendgemaakt, wordt behalve door Neoline Développement medegefinancierd door CMA CGM en Corsica Ferries, de Banque des Territoires en Credit Industriel et Commercial en de regio Pays de la Loire. De bankfinanciering wordt gegarandeerd door de Banque Publique d’Investissement. Verder is gebruik gemaakt van het crowdfunding-fonds Wiseed.

Strijkbare masten

De carbon masten van de Neoliner worden op een bijzondere manier gestreken. Ze kunnen 70 graden voorover worden gekanteld voor het passeren van bruggen. De zeilen, zogeheten SolidSails, zijn ontwikkeld en worden geleverd door de werf Chantiers de l’Atlantique.

Steekzwaarden

Bij windstilte en voor havenmanoeuvres krijgt het schip de beschikking over elektrische aangedreven schroeven voor en achter. De stroom ervoor wordt geleverd door generatoren die op gasolie draaien en zijn voorzien van SCR-katalysatoren en roetfilters.

Om de koersvastheid te ondersteunen krijgt het schip intrekbare steekzwaarden. Neoliner hoopt dat bij een kruissnelheid van 11 knopen de CO2-uitstoot met 80 tot 90% kan worden verminderd en de uitstoot van fijnstof, SOx en NOx vrijwel worden geëlimineerd.

Het schip wordt gevaren met een bemanning van 13 koppen. Dat aantal kan worden uitgebreid tot 20 voor stagiaires en technici. Dat laatste vooral in de begintijd. Het beschikt verder over zes tweepersoons hutten voor passagiers.

Engineering

Tijdens de bouw krijgt de bouwwerf RMK, aan de Zee van Marmaris, net ten zuidoosten van Istanbul, ondersteuning van Chantiers de l’Atlantique, dat het SolidSails-systeem ontwikkelde, scheepsarchitectenbureau Mauric, dat aan het ontwerp meewerkte en de prestaties van het schip zal analyseren, en D-ICE Engineering dat de koers berekent, mede afhankelijk van meteorologische data. Tenslotte is daar Fouré Ladage, ontwerper en fabrikant va de antidrift zwaarden. In totaal komt circa 30% van de bouwprijs ten goede aan Franse bedrijven.

Adnan Nefesoğlu, CEO van RMK Marine zegt dat de bouw van de Neoliner precies past in het streven van de werf om een zo klein mogelijk footprint achter te laten waar het gaat om CO2-uitstoot. ’Na ondertekening van de intentieverklaring op 5 juli 2022, zijn we er trots op dat we het proces hebben afgerond door een contract te ondertekenen voor de bouw van dit schip.’ Directeur Laurent Castaing van Chantiers de l’Atlantique merkt op: ‘SolidSail is een revolutionaire technologie die we in de afgelopen 10 jaar hebben ontworpen en ontwikkeld. Met grote trots zien we dat, wat aanvankelijk een ambitieus onderzoeks- en ontwikkelingsproject was, tot leven komt en daadwerkelijk wordt ingezet op vrachtschepen. Ook wij zijn er trots op, onderdeel van dit project te zijn.’

Voortrekkersrol

CMA CGM betaalt haar bijdrage aan het project uit haar energiefonds van 1,5 miljard euro. Het bedrijf wil in 2050 de uitstoot van CO2 tot nul hebben teruggebracht, grotendeels door over te schakelen op alternatieve brandstoffen. ‘We willen flink bijdragen aan de ontwikkeling van koolstofvrije aandrijftechnieken’, zegt directeur Emilie Espanet van het CMA CGM Energiefonds. Het bedrijf gebruikt al jaren alternatieve brandstoffen in plaats van haar schepen te voorzien van scrubbers.

Jean Zanuttini, president van Neoline Armateur en Neoline Développement, ziet een schone toekomst voor zich. ‘Daar zijn we dan, de eerste Neoliner staat op het punt tot leven te komen na een ontwikkelingsperiode van 10 jaar. Samen zijn we erin geslaagd een project dat utopisch leek, in realiteit om te zetten. In de strijd tegen klimaatverandering wordt de wind een steeds belangrijker factor. Hij is er met tussenpozen, maar voorspelbaarder dan de prijzen en beschikbaarheid van veel andere energiedragers. Dus ik zou zeggen: op naar een vloot van zeilende vrachtschepen.’

Lees ook: