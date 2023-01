Deel van westkolk sluis Weurt 1 februari weer in gebruik

De westkolk van sluis Weurt is vanaf 1 februari weer beperkt beschikbaar voor de scheepvaart. Een korte deelkolk van 110 meter zal tussen 07:00 en 15:00 weer schutten. De westkolk was sinds 30 december vorig jaar gestremd.

De westkolk van Weurt heeft een lengte van 255 meter. Het lukt nog niet om de volledige sluis in gebruik te nemen, maar alleen de korte kolk tussen het midden- en het kanaalhoofd. De oostkolk is wel volledig in gebruik, alleen hiervoor geldt een aflaaddiepte.

Daarom was het voor Rijkswaterstaat van belang de westkolk weer in gebruik te nemen, zij het beperkt. De westkolk is namelijk dieper dan de oostkolk. Een van een ronsel losgekomen stukje metaal verhindert echter dat de volle 255 meter van de westkolk beschikbaar is.

Sluis Weurt wordt al een aantal jaar gehinderd door stremmingen. In de zomer van 2022 was de sluis gedurende twee maanden volledig gestremd voor de scheepvaart. De westkolk kende technisch malheur en de oostkolk had last van laagwater.

Lees ook: