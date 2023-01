Boskalis scoort landwinningscontract van 120 miljoen euro

De Republiek der Malediven, een eilandengroep in Azië, wil de haveninfrastructuur verbeteren en het land beter bestand maken tegen de stijgende zeespiegel. Als bagger- en landaanwinningsproject is Gulhifalhu geen onbekend terrein voor Boskalis. Het bedrijf was ook al betrokken bij de initiële ontwikkeling van het eiland in 2010 en 2012. En in 2019 en 2020 werd de eerste fase van de uitbreiding van Gulhifalhu door het Nederlandse bedrijf uitgevoerd.

Grote sleephopperzuiger

In dat licht bezien is het een logisch vervolg dat Boskalis nu ook de tweede fase uitvoert. Voor het opspuiten van de 18 miljoen kubieke meter zand wordt een grote sleephopperzuiger ingezet. Ook komt er een stenen oeverbescherming.

Het werk moet met zo min mogelijk negatieve milieueffecten gebeuren. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen, waaronder het verplaatsen van koraal.

