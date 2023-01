René Overveld neemt afscheid zonder verbod op varend ontgassen: ‘Ik ga er een boek over schrijven’

René Overveld stopt na 30 jaar met de belangenbehartiging van varende ondernemers in Europa op het gebied van gevaarlijke stoffen. ‘Van enkel- naar dubbelwandige tankers, herstructurering van het ADN’, dat zijn de grote veranderingen in de tankvaart waarin Overveld een belangrijke rol speelde. Een ander dossier heeft hij niet kunnen afronden: varend ontgassen, ‘maar in 2024 lijkt het goed te komen.’

Volgende maand wordt hij 70 jaar. Bijna de helft daarvan zat hij in wat nu het Environment and Safety committee van Interland Waterway Transport (IWT) is. Namens de commissie schoof hij aan in Genève, waar hij met de 18 landen in de Verenigde Naties sprak over het ADN. ‘Normaal zou ik nu mijn koffertje aan het pakken zijn en dan was volgende week een week vol vergaderingen.’

De Zwitserse hoofdstad is niet altijd het decor hiervoor geweest. En het was voor het bedrijfsleven ook niet altijd mogelijk aan te schuiven. ‘Zo rond 1995 ging het allemaal heel anders. Eens in het jaar kregen wij een halve dag om de overheden te vertellen wat ons bezighield. Zij bepaalden vervolgens de wetten’, vertelt Overveld. ‘Maar dankzij een vertegenwoordiger van het Nederlandse ministerie kwamen wij vast aan tafel. Toen gebeurde dit nog bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg. ‘Rond 1998 is het ADN geherstructureerd. Het moest meer overeenkomen met de regelgeving voor het spoor en de weg.’ Daarop vertrok dit onderdeel naar Genève, en ging Overveld er achteraan.

Dat betekende niet alleen meer overleg met de Rijnoeverstaten, maar ook met landen aan de Donau, waaronder ook Rusland en Oekraïne. ‘Waar we in het begin tegenaan liepen was, dat het veiligheidsniveau veel hoger was op de Rijn dan op de Donau.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Enkelwandige tankers

In Genève was hij nauw betrokken bij diverse veranderingen in de tankvaart. ‘Van enkel- naar dubbelwandige tankers, bijvoorbeeld. Dat is denk ik de allergrootste verandering die ik heb meegemaakt. Het is volgens mij ook goed gelukt. We wisten dat het lang zou duren. Enkelwandige tankers moesten worden uitgefaseerd, er was daarom ook een overgangstermijn van 12 jaar.’

Of de verandering van de explosiebescherming. ‘Vroeger moest bij het lossen alles aan boord uit. Met het gebruik van veiligheids- en alarmsystemen is het nu mogelijk om in de woning rustig TV te kijken.’

Veranderingen gaan niet altijd snel, zeker niet in Europa. Iets waar Overveld wel aan heeft moeten wennen. Maar in de jaren heeft Overveld de lobbyisten-trucjes onder de knie gekrgen. ‘Belangrijker dan de vergaderingen is eigenlijk het lobbywerk. De goeie deals worden gemaakt bij het koffiezetapparaat en de beste deals tijdens de lunch.’

Kaasfondue

Overveld begint te lachen wanneer hij praat over de lunch. ‘Relatiebeheer is een essentieel onderdeel van dit werk. Dat gebeurde in Straatsburg boven de zuurkool en de riesling en in Genève boven de kaasfondue. Kennis is belangrijk, maar kennissen zijn belangrijker.’

Tekst gaat verder onder de foto.

En ook tijdens de vergaderingen had Overveld zo zijn handigheidjes. ‘Je moet je voorstellen dat de vergadering van het Safety Committee bij de VN door 18 landen en verschillende NGO’s worden bijgewoond. Dus bij elkaar zo’n 50 mensen meestal. Het is dan ook belangrijk dat je in die vergadering een strategisch goede plaats hebt. Daarom zorgde ik er altijd voor om ruim voor de vergadering aanwezig te zijn en heel brutaal de naambordjes te verzetten. Het is voor ons als branchevertegenwoording van belang om in ieder geval goed zicht op de voorzitter te hebben en op de Nederlandse en Duitse delegatie.’ Dat lukte Overveld op deze manier. ‘Maar daarvoor moest ik ’s ochtends wel de eerste bus naar het paleis van de VN hebben.’

Varend ontgassen

Ondanks zijn goede relaties is er nog altijd geen sprake van een verbod op varend ontgassen. ‘Dat vind ik erg zorgelijk. Als Nederlandse binnenvaart willen wij dit al heel lang.’

Sterker nog, Overveld stond in de jaren ’90 aan de wieg van het CDNI-verdrag tussen de Rijnoeverstaten en België. De aanpassing in dit verdrag over de ladingdampen is tot op heden nog niet geratificeerd door Zwitserland en Frankrijk, waardoor er nog altijd geen verbod op varend ontgassen is.

‘In Frankrijk en Zwitserland is eigenlijk geen sprake van varend ontgassen’, stelt Overveld. Het is opvallend dat beide landen toch treuzelen met een verbod. Aan de andere kant is het belang wellicht zo laag voor hen dat het onderaan de agenda belandt. ‘Voor de bemanningsleden is varend ontgassen niet wenselijk. Maar de verlader wil het in bepaalde gevallen. Dat heeft ook ten dele een oorzaak in het gevaar, sommige ladingen kunnen niet over elkaar heen geladen worden. Het komt soms ook vanuit een kwaliteitseis, verladers willen niet dat hun product mengt met een ander product.’

Verdrag is niet alles

Frankrijk en Zwitserland komen volgens minister Harbers eind dit jaar over de brug. ‘Ik geloof de minister daarin op zijn woord, maar met een verdrag zijn we er nog niet.’

Want, wanneer er niet meer mag worden ontgast tijdens het varen is er wel een alternatieve manier nodig. Het probleem zit hem in de ontgassingsinstallaties, want die zijn er te weinig. ‘Daarnaast lukt het de installaties nog niet om 100% van de dampen op de juiste manier af te voeren, vaak stokt het op 95%. En dan mag het dus niet. Dat vind ik wel zonde, want 95% van de dampen gaat op een goede manier het schip uit. Dat is beter dan 100% de lucht in.’

Daarnaast worden dampen aangemerkt als afval. Waardoor de verwerking ervan heel veel administratie vraagt. ‘Dit maakt het allemaal een stuk ingewikkelder.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Er zijn nu twee installaties in Nederland, of eigenlijk anderhalf. ‘In Moerdijk staat er eentje én de omgevingsdienst in Amsterdam heeft goedkeuring gegeven voor een mobiele installatie. Probleem is alleen dat er nu wel goedkeuring is voor deze installatie van Triple D, maar dat deze is verhuurd voor een ander doeleinde.’

Boek schrijven

Het dossier is nog allerminst afgesloten dus – zeker na het recente onderzoek van hoogleraar Alessandra Arcuri van de Erasmus Universiteit – maar Overveld’s tijd bij de commissie zit erop. ‘Al blijf ik altijd beschikbaar om mee te denken in een werkgroep of voor adviezen.’

En in de rest van zijn tijd? ‘Ik ben al sinds 1986 actief als examinator. Eerst voor de matrozen, later schippers en nu neem ik (radar-)simulator-examens af. Dat vind ik erg leuk en blijf ik doen. En in de rest van mijn tijd ga ik een boek schrijven. Daarvoor volg ik nu een schrijfcursus. Ik heb best een bijzondere carrière gehad. Het boek is vooral interessant voor mensen die geïnteresseerd zijn in de tankvaart of Europese regelgeving.’

Wanneer dit boek er komt weet Overveld nog niet, maar een tipje van de sluier licht hij alvast op. ‘In mijn carrière heeft het fatale ongeluk op de Avanti in ’99 als een rode draad gespeeld. Dat heeft zo’n grote impact gehad op mij en mijn blik op de tankvaart. Daar begint het boek en vanaf daar bespreek ik wat ik heb meegemaakt.’

René Overveld in het kort

Overveld begon zijn werkende leven als matroos bij het toenmalige Van Ommeren. Hij heeft 19 jaar gevaren, waarvan de laatste 10 als kapitein en voer voornamelijk op tankers. Daarna werd hij voor hetzelfde bedrijf walkapitein. Hij fungeerde als een soort intermediair tussen kantoor en het schip. Die functie behield hij de rest van zijn werkende leven, al kreeg het soms een andere naam en veranderde de naam van zijn werkgever door diverse fusies. Van Ommeren kwam terecht in Vopak, maar die stootte enkele jaren later de binnenvaartvloot af. Sinds 2008 heette het bedrijf Interstream Barging. In 2019 ging hij daar met pensioen voor zijn inzet voor de binnenvaartbranche kreeg hij een Koninklijke Onderscheiding. Nu stopt hij ook met zijn rol in het IWT Environment and Safety committee, waar hij de laatste 20 jaar voorzitter was. Overveld blijft actief als (radar)simulator-examinator en gaat in zijn vrije tijd een boek schrijven.

