Amer Shipping bestelt twee schepen bij Concordia Damen

Amer Shipping uit Raamsdonksveer heeft twee 110 meter lange droge-ladingschepen besteld bij Concordia Damen. De schepen zijn geschikt voor laagwateromstandigheden en dat was voor de rederij doorslaggevend.

De 110 x 11,45 meter grote schepen zijn gebaseerd op de Parsifal-serie. Dit zijn binnenvaarttankers die het Werkendamse Concordia Damen bouwt voor Shell. Het onderwaterschip is hetzelfde. ‘We zijn al een een tijd bezig onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Nieuwe schepen moeten daarbij passen’, zegt Peter Buijks, mede-eigenaar van Amer Shipping. ‘De CDS Dry Cargo 110 vervoert maar liefst 200 ton meer lading dan bestaande 110-meters in onze vloot. Tegelijkertijd nemen het brandstofverbruik en de uitstoot af door de lage weerstand. Vanwege de gunstige kruiplijn kunnen we onder bruggen van 4,30 meter doorvaren bij een diepgang van 2,50 meter.’

De eerste van twee schepen wordt in juni opgeleverd, de tweede eind dit jaar.

Amer Shipping beschikt over een vloot van 57 schepen. Naast droge-ladingschepen zijn dat tankers en containerschepen. De rederij uit Raamsdonksveer vervoert jaarlijks circa acht miljoen ton.

