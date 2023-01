Wrak voor Engelse kust blijkt Nederlands oorlogsschip uit 1656

Vergaan in 1672

Een scheepswrak voor de kust van het Engelse Sussex is geïdentificeerd als de Klein Hollandia, een Nederlands oorlogsschip dat in 1672 is vergaan. Het schip werd in 1656 gebouwd in Rotterdam en nam deel aan alle grote zeeslagen van de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, die duurde van maart 1665 tot en met juli 1667.