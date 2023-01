Rijkswaterstaat werkt aan plan om westkolk sluis Weurt beperkt te schutten

Over de precieze invulling van het plan kan Rijkswaterstaat nog weinig zeggen. ‘Daar zijn we namelijk nog druk mee bezig. Maandagochtend weten we meer’, vertelt woordvoerder Mirjam Adriaanse.

De westkolk van sluis Weurt is sinds eind vorig jaar gestremd, door een van een ronsel losgekomen stukje metaal. Die stremming was eerst tot 13 januari en werd later verlengd tot eind januari. De westkolk kan nog niet volledig in gebruik genomen worden, maar een zakkend waterpeil op de Waal zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat kijkt naar het beperkt schutten van de sluis. Of dat per dag, per week of op aanvraag gaat gebeuren moet volgende week blijken.

Zakkend waterpeil belemmert diepgeladen schepen een doorgang door de wel werkende oostkolk. ‘De waterstand van de Waal begint te zakken, hierdoor kan de aflaaddiepte door de oostkolk van sluis Weurt in het gedrang komen. Er staat dan te weinig water in de sluis.’

De situatie doet denken aan de zomer van 2022. Toen was de westkolk van Weurt ook gestremd door technisch malheur en kwam daar een stremming van de oostkolk, door laagwater, bovenop.

Lees ook: