Minder overslag maar ‘stevig resultaat’ voor Havenbedrijf Moerdijk

Voor het Havenbedrijf Moerdijk was 2022 een ‘turbulent jaar met wisselende cijfers’. De totale overslag daalde (-2,8%), net als het aantal binnenvaartschepen dat de haven aandeed (-6,8%). Het aantal zeeschepen was dan weer groter (+2,1%) dan in 2021. Al met al kijkt het Havenbedrijf Moedijk positief terug en werd en een ‘stevig resultaat van ongeveer 8,5 miljoen euro na belasting’ genoteerd.

Dat bijkt uit een toelichting van het havenbedrijf op de voorlopige cijfers over 2022. De totale overslag nam met 2,8 procent af tot 726.000 teu. Daarvan werd een deel met 2.900 treinen aan- of afgevoerd en de rest ging over water. In 2022 kwamen er 11.419 binnenvaartschepen door de haven, bijna 7 procent minder dan een jaar eerder. Zij hadden een totale lading van bijna 9,7 miljoen ton, een krimp van 8,6 procent. Het aantal zeeschepen groeide wel, met 2,1 procent naar 2070. Zij vervoerder samen ook 1,4 procent meer lading dan in 2021, met een totaal van bijna 7,4 miljoen ton.

Voorzichtig positief over 2023

Het aantal banen in en rondom de haven nam met 1 procent toe. Er zijn meer dan 19.000 mensen die hun boterham verdienen met Port of Moerdijk, waarvan merendeel (10.300) directe banen betreft. Dat zijn er iets meer dan in 2021 en de verwachting van veel bedrijven in de haven is dat hun personeelsbestand de komende zes maanden groter zal worden.

De voorlopige financiële cijfers mogen er dan goed uitzien en de stemming is positief, maar het Havenbedrijf Moerdijk rekent zich nog niet rijk als het om 2023 gaat. Dat heeft te maken met een aantal zaken, zoals enorme kostenstijgingen voor infrastructurele werken, stijgende rente en diverse onzekerheden waar de bedrijven in de haven mee te maken hebben, zoals stikstof, stijgende energieprijzen en verstoringen in het logistieke proces.

